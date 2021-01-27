В Воронеже отказались от спорного арт-объекта уличного художника Яна Посадского на фасаде «Дома связи»

Эскиз проекта Яна Посадского

В Воронеже отказались от реализации необычного проекта воронежского уличного художника Яна Посадского. Спорный арт-объект под названием «ACHTUNG MINEN!» планировали установить к 25 января 2020 года, ко дню освобождения Воронежа от фашистской оккупации. На фасаде здания №35 по проспекту Революции на полупрозрачном баннере должна была появиться «морзянка». Это надпись на немецком языке, которая соответственно переводится: «Осторожно мины!».

По задумке автора, арт-объект должен был рассказать об одном из подвигов Великой Отечественной войны. В то время у «Дома Связи» прямым попаданием бомбы было разрушено правое крыло, остальная часть здания полностью выгорела - это были руины, но в подвале продолжали работать связисты.

Эскиз проекта Яна Посадского

- Перед эвакуацией из здания, наши солдаты применили незаурядную смекалку и хитрость! Над лестницей, ведущей в подвал, огромными буквами надпись на немецком языке «Achtung minen!» - она и спасла дорогостоящие телеграфные аппараты и аккумуляторные батареи, так как немцы поверили, что это правда. Боялись, что подвал действительно заминирован, - написал Ян Посадский.

Свой проект воронежский уличный художник разработал полтора года назад . Как сообщил Ян Посадский, сначала администрация города запретила размещение стендов, объяснив решение тем, что они мешали бы шествию. Однако в июле 2020-го художник утвердил размещение работы на прежнем месте. Мэрия подготовила рекомендательное письмо, с просьбой поддержать реализацию работы к октябрю или ноябрю 2020 года. В воронежском филиале «Ростелекома», как пишет автор проекта, вначале выделил деньги на реализацию, но затем отказались от реализации.

- По замыслу автора, арт-объект приурочен к празднованию великой Победы, но текст обращения закодирован азбукой Морзе на латинице и произносится на немецком языке. Объяснить нашим ветеран Великой Отечественной войны и жителям города, каким образом на центральной улице появился данный баннер в честь празднования священной даты, мы бы вряд ли смогли. Не помогло бы даже размещение таблички с пояснениями, что хотел донести автор. Мы предлагали переделать проект, чтобы он был понятен для жителей города. Автор отказался. Мы считаем, что арт-объекты не должны быть кустарными. Это должен быть комплекс художественных решений, которые украсят Воронеж и сделают его столицей стрит-арта в Черноземье, - отметила Селева Наталья, пресс-секретарь Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»

- К сожалению, проект не удалось воплотить, но нам всем надо с уважением относиться к праву собственников объектов самим решать, что должно быть на них, а что нет, - прокомментировал пост художника руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев

Ранее имя уличного художника, например, связывали с перфомансом, посвященным сносу старинного хлебозавода №1.