В райцентре Воронежской области мужчина избил обидчика своей жены плоскогубцами

Мужчина, ставший жертвой нападения, два раза падал. Фото: кадр с видео

На минувших выходных жители Павловска, проходившие мимо местного торгового центра «Ермак», стали свидетелями суровой экзекуции. Один мужчина ударил другого. Сначала кулаком, потом добавил плоскогубцами. Избитый человек дважды падал, появилась кровь. Прохожие стали возмущаться. После этого драка утихла.

Как рассказали павловчане в местной соцсети, конфликт разгорелся еще в торговом центре. Там на кассе продуктового магазина поругались покупатель и некая дама, которая пригрозила, что муж за нее отомстит. Что в итоге и произошло.

В региональном ГУ МВД сообщили, что пострадавший мужчина заявлений в полицию не подавал. Тем не менее по поводу появившегося в соцсети видео избиения стражи порядка проводят проверку. Известно, что муж обиженной дамы и жертва его нападения ровесники - обоим по 34 года.

Напомним, также на выходных, а точнее, 23 января в селе Заброды Калачеевского района произошел совсем уж дикий случай. Там задержанный пьяный 39-летний водитель «ГАЗели» в патрульной машине, где должен был проходить тест на алкоголь, ткнул отверткой в глаз автоинспектору. 30-летний полицейский получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга. Задержанному водителю грозит большой срок, вплоть до пожизненного.