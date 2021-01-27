Средняя зарплата воронежцев в 2020 году составляла 35,5 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Среднемесячная заработная плата в Воронежской области в январе-ноябре 2020 года составила 35 518 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 5,8%. К ноябрю сумма увеличилась до 35878 рублей. Такие данные привел Воронежстат 27 января.

Что касается реального размера заработной платы с учетом индекса потребительских цен, то по прошлому году он вырос на 1,5%.

Существенно увеличились доходы граждан, занятых в сфере информации и связи – в 1,7 раза и профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,5 раза. Выше среднеобластного на 45% стали платить работникам организаций, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия. И на 41% подняли зарплату сотрудникам компаний, осуществляющих финансовую и страховую деятельность.

Ниже всего – лишь 45% от среднеобластного – получали работники, занятые в производстве кожи и изделий из кожи, а также производстве текстильных изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева.

В ноябре заработная плата работников сельского хозяйства составила 89% от средней заработной платы по области.

Что касается долгов, то по состоянию на 1 января 2021 года, сумма невыплаченных за труды денег сотрудникам по региону составила 13,3 млн рублей.