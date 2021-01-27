Еще 21 житель Воронежской области умер от коронавируса

От коронавируса умерли уже 1770 жителей Воронежской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили данные по умершим от коронавируса в Воронежской области за сутки. Зараза свела в могилу еще 21 нашего земляка. Всего жертв «ковида» в нашей области стало 1770.

По плохой традиции, и в этот раз не обошлось без расхождения данных с федеральным штабом по борьбе с коронавирусом. Там сообщают о 22 смертях в Воронежской области за сутки. Разница минимальная, но тем не менее она есть. В любом случае наша область замыкает шестерку худших в России по этому самому страшному показателю.

Напомним, за последние сутки заразились коронавирусом 384 жителя Воронежской области, а выздоровели только 281. Далеко не на высоком уровне и забота о собственной безопасности у наших земляков. За неделю с 18 по 24 января зафиксировали 501 правонарушение по антиковидным мерам. 65 человек заплатят штрафы. Еще 108 предупреждены, что их заставят раскошелиться, если уличат в пренебрежении безопасностью не только себя, но и окружающих людей, еще раз.