Воронежская область на утро 27 января вошла в пятерку худших регионов России по новым больным коронавирусом

Надеемся, что темпы заражения коронавирусом уменьшит начавшаяся вакцинация. Фото: Мария ЛЕНЦ

Санитарные врачи сообщили данные на утро среды, 27 января, по заболеваниям коронавирусом. Смертельно опасную болезнь подхватили еще 384 наших земляка. Эта цифра в 380-390 человек за сутки уже давно стабилизировалась. Но это не лучшая «точка замерзания», так как близка к максимальной с начала эпидемии.

Воронежская область по суточным заражениям занимает пятое место среди худших регионов России. Больше новых случаев заболеваний только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Всего за время эпидемии коронавирусом заразились уже 56 708 наших земляков.

В то же время с выздоровевшими картина далеко не радужная. Избавились от коронавируса за последние сутки 281 житель Воронежской области. И это лишь 18 место среди лучших по этому показателю регионов России. Всего излечились 50 935 наших земляков.

Несмотря на такое тревожное положение дел, власти продолжают снимать ограничения. На днях откроют детские аттракционы и фудкорты в торговых центрах. С 18 января снова по очной системе работают кружки и секции дополнительного образования. 8 февраля вернутся с «дистанта» в университетские аудитории студенты ВГУ.

В то же время в Воронежской области уже стартовала вакцинация от коронавируса. По данным на 23 января, прививку уже сделали 6034 человека.