Чудом выживший после ДТП водитель отсудил у дорожников 400 тысяч

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Выживший в жуткой аварии в Бутурлиновском районе 49-летний водитель KIA Rio смог отсудить у дорожников деньги за случившееся. На днях местный райсуд частично удовлетворил его иск о возмещении ущерба от ДТП. Ответчиком выступало ООО «Дорожник». Об этом сообщили в суде 27 января.

ЧП произошло еще в сентябре 2019 года. Тогда водитель ехал по дороге Павловск – Калач – Петропавловка. После ремонтных работ с проезжей части не убрали щебеночный отсев. Машину начало заносить, и автомобилист потерял управление. После чего KIA Rio угодила кювет и врезалась в дерево. В результате медобследования, врачи дали заключение, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Как установили в суде, на дороге в это время не было установлено предупреждающих знаков, а рельеф местности не позволил вовремя заметить щебенку. Ответственность за случившееся возложили на дорожную компанию.

Судебный процесс длился целый год. Истец запросил почти 2 млн рублей. В итоге суд частично удовлетворил требования и обязал организацию выплатить водителю около 420 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.