Под Воронежем мужчина перевел аферистам оформленный на себя кредит в 220 тысяч

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На уловку мошенников попался 29-летний житель села Верхний Карачан Грибановского района. Он поверил очередному телефонному аферисту, оформил на себя кредит в 220 тысяч рублей и, не моргнув глазом, перевел его неизвестным.

Как сообщили в региональном ГУ МВД по Воронежской области, мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Аферист сообщил, что мошенники пытаются оформить на мужчину кредит 220 тысяч рублей. Для того, чтобы пресечь попытку захватить средства и отменить заявку, ему необходимо сообщить код из смс-сообщения. Когда мужчина назвал злополучные цифры, мошенники благополучно завершили операцию. После этого они убедили мужчину, что деньги необходимо вернуть обратно в банк. Потерпевший поверил, поехал в кредитную организацию и перевел сумму на пять номеров мобильных телефонов. Только после этого понял, что его обманули.

В данный момент возбуждено уголовное дело, правоохранители вычисляют лиц, причастных к преступлению.

Стражи порядка в очередной раз настоятельно рекомендуют жителям региона не забывать о бдительности при совершении финансовых сделок через интернет. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано одиннадцать сообщений о фактах мошенничества бесконтактным способом и семь заявлений о фактах хищения с банковских карт. Ущерб составил около миллиона двухсот тысяч рублей.