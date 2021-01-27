Под Воронежем туристка отсудила более 400 тысяч за несостоявшуюся поездку в Доминикану

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Несостоявшаяся в апреле 2020 года поездка Доминикану вынудила жительницу Воронежской области обратиться в суд. Оплаченные за путевку почти 180 тысяч рублей фирма так ей и не вернула. Накануне бутурлиновский районный суд вынес решение в пользу 52-летней женщины.

С турфирмы взыскали не только деньги за поездку, но и неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Жительница Бутурлиновки заключила договор еще в феврале 2020 года. Но из-за коронавируса полететь на отдых в Доминикану ей так и не удалось. Сначала сотрудники турфирмы предложили ей оставить деньги на депозите или перебронировать тур на декабрь 2021 года. В досудебном порядке спор урегулировать не удалось. Женщина воспользовалась возможностью расторжения договора по закону «О защите прав потребителей».

– Она попыталась отстоять свою позицию, но безрезультатно, в результате чего испытала сильный стресс, что негативно сказалось на состоянии ее здоровья, – сделал заключение суд.

В результате с ответчика ООО «Пегас Флай» были взысканы денежные средства. Суд постановил вернуть туристке деньги за путевку в размере 179 495 рублей, а также выплатить неустойку – 55 643 рубля, моральный вред – 10 000 рублей, штраф – 122 569, 23 рублей. Общая сумма составила более 367 тысяч рублей. Также с компании взыскали 80 тысяч судебных расходов.