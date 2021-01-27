В Воронеже на переходе под колеса иномарки попала 11-летняя девочка

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло у дома №142 по улице Шишкова в Воронеже вечером в 19:25 во вторник 26 января. Водитель автомобиля Hyundai Solaris на регулируемом пешеходном переходе, не затормозив, сбил 11-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 27 января.

Там уточнили, что в это время за рулем иномарки находился 40-летний местный житель. Он ехал по улице Шишкова со стороны Хользунова в направлении бульвара Победы. В это время дорогу переходила девочка по зебре слева направо по ходу движения. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

Как рассказали в региональном главке, девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.