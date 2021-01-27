Под Воронежем сосед украл у хозяйки дома уголь и 10 банок солений

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Бутурлиновском районе вынесли приговор сельскому вору, который в течение трех месяцев обносил сарай своей соседки. 35-летний мужчина проторил дорожку и потихоньку, проникая через окно, крал все, что попадалось под руку – уголь, картошку и банки с соленьями. За это его приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно.

Как пояснили в Бутурлиновском райсуде, злоумышленник совершал набеги на соседский сарай с ноября по декабрь 2019 года. Примерно через день он наведывался к соседке. Каждый раз он выносил оттуда по два ведра угля. Всего таким образом он украл 450 килограммов на растопку. И причинил материальный ущерб на общую сумму 2477 рублей 66 копеек.

Также в сарае оказался погреб, он и там решил поживиться. Забрал шесть ведер картофеля и десять банок солений, варенья и компотов. Но на этом не остановился – прихватил с собой три мешка дробленой смеси зерновых культур и детские металлические санки.

Как установил суд, он причинил материальный ущерб на сумму 4940 рублей. Мужчину признали виновным в краже (п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ) и назначили ему наказание 1,6 лет условно с таким же испытательным сроком.