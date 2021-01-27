Вор ради алкоголя разнес кувалдой дверь сетевого магазина под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Бутурлиновского района, который ради алкоголя ночью несколько раз разносил то топором, то кувалдой дверь сетевого магазина и грабил его. Теперь он вынужден будет «отработать» преступление. Райсуд за кражу (п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ) приговорил его к 360 часам обязательных работ.

Было установлено, что молодой человек дважды совершал «набеги» на местный магазин. В обоих случаях он зверски разбивал стеклянную дверь, проникал внутрь, хватал алкоголь и скрывался.

Так, ночью в декабре 2019 года он разбил топором стеклянную дверь, проник в торговый зал и похитил алкогольную продукцию на сумму 1653,96 рублей.

А поздно вечером в апреле 2020 года принес с собой кувалду. И уже наворовал алкоголя и сигарет на 6297,89 рублей.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ.