Покалеченный работник сахзавода под Воронежем отсудил 400 тысяч компенсации

Конвейерная лента во время ремонта начала двигаться и мужчину затянуло в короб Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудник сахарного завода в Калаче Воронежской области, покалеченный на производстве, смог отсудить у работодателя компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей. 62-летний слесарь АО «Кристалл» получил травму еще в 2019 году, когда ремонтировал оборудование. Конвейерная лента начала двигаться и его затянуло в короб.

Ранее в районной больнице ему дали заключение, что он получил «легкий вред здоровью». Но, как сообщили в Калачеевском райсуде 26 января, мужчине удалось доказать, что характер повреждений определен неверно. Согласно заключению судмедэксперта, они квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Суд признал требования слесаря к работодателю обоснованными и присудил ему 400 тысяч рублей компенсации. Решение накануне «засилила» апелляция.

Двумя месяцами ранее также в Калачеевском районе прекратили уголовное дело 40-летнего механика из Башкирии. Он отвечал за безопасность и охрану труда, когда монтажник, вылезая из ямы, схватился за высоковольтный провод, и получил смертельный удар током.