В Воронеже прекратили поиски 10-летнего мальчика: он найден живым

Пропавшего 10-летнего воронежца Михаила К. нашли живым на улице Новосибирской. Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» объявили об этом спустя несколько часов, после того, как стало известно о его исчезновении.

Ребенок пропал 26 января в Воронеже на улице Корольковой на Машмете. Его удалось найти на улице Новосибирской.

Напомним, уже второй раз за неделю 10-летний школьник не возвращается домой вовремя. В прошлый раз его искали 20 января. Ребенка обнаружили в районе улицы Остужева, где раньше жила семья.

Между тем в Воронеже продолжаются поиски пропавшей 17-летней девушки из Липецкой области. Предположительно, она могла приехать в столице Черноземья к своим друзьям. О ней нет никаких вестей с 11 января.