В Воронеже второй раз за месяц пропал 10-летний школьник

Быть может, вы видели его?

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят помочь в поиске 10-летнего Михаила Кузеева. Ребенок пропал 26 января в Воронеже на улице Корольковой. После уроков в школе мальчик до вечера так и не вернулся домой. Родные не могут с ним связаться. Поисковики уже объявили выезд.

Рост мальчика - 150 сантиметров. У него серые глаза и светло-рыжие волосы. Ребенок был одет в красную куртку, желто-черную шапку с надписью «Адидас», с собой у него был черный рюкзак с тремя белыми полосками.

Всем, кому известна любая информация о Михаиле Кузееве, просьба обращаться по телефонам: 8(995)333-13-13 или 112.

На прошлой неделе, 20 января, этот же ребенок исчезал после уроков в школе. Тогда заметила ребенка девушка, которая проезжала мимо на машине. Она обратила внимание на мальчика, похожего на того, о котором писали в ориентировках. В прошлый раз школьник почему-то отправился по другому адресу. В итоге его нашли в районе улицы Остужева, где раньше жила семья.