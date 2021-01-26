В Воронеже коллекторов накажут за анонимные звонки должникам

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района обнаружили грубые нарушения закона в работе коллекторской организации - ООО «Юрарт».

В надзорном ведомстве в вину коллекторам ставят то, что во время звонков должникам они не представлялись. По закону они также должны были предупреждать собеседников, что разговоры записываются. Однако этого не делали.

В связи с этим в отношении ООО «Юрарт» как юридического лица, а также и его директора возбудили административное дело по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Мировой суд признал директора виновным. Но посчитал возможным ограничиться простым предупреждением. Вопрос об ответственности организации будут решать в Арбитражном суде Воронежской области.