В Воронежской области мужчине, которого покалечил конвейер на производстве, заставили заплатить 400 тысяч

Травмы слесаря все-таки оказались тяжелыми. Фото: Василий Вахрин

Похоже, поставлена точка в суде по поводу несчастного случая, который произошел в сентябре 2019 года на производственном участке АО «Кристалл». Слесарь, мужчина в годах, при ремонте оборудования стоял на ленточном конвейере. Неожиданно лента двинулась и рабочего затянуло в короб. Он получил травмы.

И врачи Калачеевской районной больницы, и трудовой инспектор посчитали, что травмы 62-летнего мужчины можно охарактеризовать как легкие. Однако на самом деле это было не так. Вердикт судмедэкспертизы был таков: здоровью рабочего нанесен тяжкий вред.

12 октября 2020 года в Калачеевском районном суде приняли решение обязать АО «Кристалл» заплатить компенсацию морального вреда – 400 тысяч рублей. На предприятии с этим решением не согласились и обжаловали его. Однако в Воронежском областном суде его оставили без изменений. Деньги все же придется выплатить.