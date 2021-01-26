Судьи так и не поняли, кто забросил победную шайбу воронежскому «Бурану»

Дерби с «Тамбовом» проходило в примерно равной борьбе. Но хозяева площадки действовали острее. Юному вратарю «Бурана» Захару Виноградову приходилось нелегко, однажды он ликвидировал выход один на один.

Капитулировал наш голкипер лишь один раз. Он вроде бы прижал шайбу ко льду, но ее затолкали в ворота то ли с ним, то ли без него. Судьи по крайней мере минут десять смотрели повтор. И все-таки засчитали шайбу. Она, видимо, является плодом коллективного творчества, то бишь, заталкивания. Во всяком случае конкретного автора шайбы так и не назвали.

«Тамбов» забросил и вторую шайбу. Но это было уже без Виноградова. Захара поменяли на шестого полевого игрока. И Константину Соколову поражать пустые ворота уже никто не мешал.

«Буран» с 30 очками застолбил за собой 24 место (всего в ВХЛ, напомним, 26 команд). Следующий матч «ураганные» проведут дома против «Металлурга» из Новокузнецка 1 февраля. Сибирская команда сейчас занимает 7 место с 56 очками в активе. Игра начнется в 19.00.

Кстати, 7 февраля те же команды сразятся уже в Новокузнецке. Время начало этой встречи перенесли на 13.00 по местному времени.