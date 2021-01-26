В парке «Южный» установят памятник наставнику губернатора Воронежской области

Члены жюри и губернатор рассматривают один из вариантов монумента. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 26 января, губернатор Александр Гусев поучаствовал в работе жюри конкурса на лучший проект памятнику бывшему директору завода «Воронежсинтезкаучук» Леонида Кудрявцева.

Монумент будет расположен в парке «Южный». Напомним, ему в июне 2019 года по решению городской комиссии по культурному наследию присвоили имя Кудрявцева. Установить памятник планируют к лету 2021 года.

Конкурс проходил в два этапа. На первом рассмотрели 20 портфолио от кандидатов из семи городов: Белгорода, Воронежа, Жуковского, Курска, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. На втором 10 оставшихся после отбора кандидатов подготовили эскизы скульптурных композиций и планшеты с визуализацией того, как памятник впишется в парк. Эти проекты и были представлены жюри на итоговом заседании.

Члены жюри подробно обсудили каждый из десяти проектов и проголосовали за тройку лучших. При этом определили и победителя. Однако итоговое решение объявят чуть позже - 28 января на официальной церемонии подведения итогов, которая пройдет в отеле «Марриотт Воронеж». С победителем конкурса будет заключен контракт, ему также выплатят премию - 300 тысяч рублей.

Для губернатора участие в выборе проекта памятника имело особое значение. Александр Гусев работал на заводе под началом Леонида Кудрявцева и по сей день называет его своим наставником. Губернатор всегда тепло отзывается о бывшем руководителе, с которым поддерживал отношения и после его выхода на пенсию.

- Леонид Дмитриевич не был менеджером в современном сухом понимании этого слова, когда человек много знает, заточен на эффективность и больше для него ничего не существует, - вспоминает Александр Гусев. - Он глубоко разбирался в технических и технологических процессах производства, и во многом именно это позволило заводу развиваться, а потом выжить в 90-е годы. А еще Леонид Дмитриевич был добрым, искренним человеком, пользовался уважением. Глыба во всех смыслах. Уверен, что памятник должен передавать это сочетание качеств, его личность.

Справка «КП»

Леонид Кудрявцев родился 27 мая 1928 года. С 1961 по 1998 годы был директором завода «Воронежсинтезкаучук», далее до ухода на пенсию – советником генерального директора. Леонид Дмитриевич награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». В 1986 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Во время его руководства предприятие было стабильным лидером отрасли. Когда он был директором, на предприятии активно вели строительство жилья для рабочих, а также обустройство социально-бытовых, оздоровительных и культурных объектов, в том числе и парка «Южный».

Леонид Кудрявцев избирался членом Совета народного хозяйства Воронежского экономического района, депутатом Верховного совета СССР 9-го созыва, делегатом двух партийных съездов. С 1998 года стал Почетным гражданином Левобережного района Воронежа.