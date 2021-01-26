В Воронеже неудачно запущенные фейерверки полетели в припаркованные автомобили

Момент ЧП Фото: принтскрин видео.

26 января представители системы комплексной безопасности «Крепость» выложили в социальные сети видео крайне неудачного запуска фейерверков в одном из дворов Воронежа. Случилось все, скорее всего, еще во время новогодних праздников.

Конструкция удерживающая салют не выдержала и повалилась на бок, из-за чего выстрелы пришлись на стоящие рядом автомобили. «Ракеты» разлетелись в разные стороны. Наибольший урон приняла на себя машина, оказавшаяся ближе остальных к месту запуска фейерверков. Однако сказать, насколько серьезно пострадал стоящий во дворе транспорт, трудно.

В прошлом году случился еще более неудачный запуск салюта: в новогодние праздники бригада скорой помощи доставила пострадавшего мужчину в одно из медучреждений. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, горожанин при запуске фейерверка получил травму глаза.