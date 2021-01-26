В Воронеже закрылись два горнолыжных комплекса

Пока любителям организованного катания на горных лыжах недалеко от Воронежа остается один вариант - Чертовицы. Фото: gkch.ru

Горнолыжный комплекс «Донгор» в Семилукском районе в разгар сезона решили закрыть. Об этом объявили на официальном сайте организации. Конкретных мотивов такого решения не называют. Формулировка расплывчатая: «по техническим причинам».

Аномальным теплом, воцарившимся в нашей области, на этой неделе решение это вряд ли объяснишь. В «Донгоре» есть снеговые пушки, которыми там уже неоднократно пользовались.

А вот в еще одном горнолыжном комплексе «Эволюция Костенки», расположенном в Хохольском районе, временное закрытие объяснили как раз потеплением. Сотрудники этой организации регулярно смотрят на состояние склонов. Как только погода позволит, сезон возобновится.

Получается, что на горных лыжах недалеко от Воронежа сейчас можно покататься только в клубе «Чертовицы» в Рамонском районе. Ну или на свой страх и риск на диких горках. Что из соображений безопасности делать не рекомендуют.