В Воронеже местные охранники отбили школы у иногородних конкурентов

Охранять воронежские школы будут, в основном, местные фирмы, на этот раз опередившие иногородних конкурентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии подвели итоги конкурсов на услуги охраны 111 городских школ и Дворца творчества детей и молодежи. Надо сказать, что победителями на этот раз стали, в основном, местные охранные организации – всего контракты достались 16 воронежским фирмам. И лишь четыре школы будет обслуживать оренбургская компания «Импульс». Еще десять образовательных учреждений не участвовали в конкурсах. Их будут охранять те же организации, что и прежде.

Надо заметить, что в ранее проведенном конкурсе, результаты которого позже пересмотрели, напротив, представительство охранных фирм не только из Оренбурга, но и из Сыктывкара было весьма ощутимым. Однако контракты с ними разорвали по взаимной договоренности. В мэрии тогда отметили, что подрядчики не рассчитали свои силы. А по информации неофициальных источников, иногородние фирмы часть работы хотели делегировать местным охранным компаниям. Но те, видимо, затаив обиду, что их обошли иногородние, ответили отказом. А своими силами заезжие коммерсанты с охраной справиться не могли.

Сейчас по итогам конкурсов в лидерах четыре охранные фирмы. ООО «Экономическая безопасность-гарант» Бориса Бакаева будет охранять 20 школ за 15,7 млн рублей. Еще в 19-ти эту миссию поручили ЧОП «Тандем» Якова Милюкова за 17,1 млн. В ЧОП «Страж-02» Галины Петуховой выиграли 17 контрактов на 15,3 млн. В ЧОО «Контроль» Владимира Блажнова получили право охранять 14 школ. За это фирме заплатят 11,3 млн.

Всего в мэрии потратят на охрану школ более 95 миллионов рублей. Причем, по данным городской администрации, в ходе аукционов удалось сэкономить 20,7 млн.

- Ранее проведенные конкурсы и их итоги показали отсутствие охранных организаций, способных качественно выполнить контракты по укрупненным лотам. В связи с этим каждая общеобразовательная организация торговала самостоятельно, что позволило участвовать в конкурсном отборе поставщика как крупным, так и небольшим ЧОПам, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее деньги на охрану школ брали с родителей. И лишь недавно городская администрация решила взять эти расходы на себя.