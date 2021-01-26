В Воронеже водитель избил женщину, возмутившуюся тем, что он обрызгал ее и ребенка

Полицейские разбираются в обстоятельствах этого дикого ЧП. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инцидент, случившийся в субботу, 24 января, во дворе дома № 30 на улице Космонавтов в Советском районе, обернулся глубоким шоком для 31-летней женщины и ее ребенка. Она везла его на санках, и в это время проезжавшая белая «Лада-Калина» обрызгала их грязной водой из лужи.

Женщина подошла к водителю, на вид молодому человеку, и высказала все, что она о нем думает. Тот в ответ в свою очередь ее обругал. И этим не ограничился. Еще и ударил даму в голову, она упала на грязный и мокрый асфальт.

В соцсетях этой истории поделился муж пострадавшей. Что вызвало немало комментариев, выражающих недоумение, почему он не вступился за свою вторую половину и ребенка. Впрочем, возможно, жена ему просто рассказала, что с ней не случилось, а сам отец семейства при «разборке» не присутствовал.

У женщины после нападения водителя на голове вскочила шишка, а на ноге появился синяк. Она решила не спускать это дело на тормозах и подала заявление в полицию вечером того же дня, когда случилось нападение. Стражи порядка ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. И уже начали проверку обстоятельств этого ЧП.