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Под Воронежем мужчина едва не замерз рядом с закрывшейся дверью своей машины

Он сам ее случайно захлопнул. Спасли проезжавшие мимо полицейские
Юрий КОЗЛОВ
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Если бы не полицейские, мужчина вполне мог замерзнуть рядом со своей машиной.

Если бы не полицейские, мужчина вполне мог замерзнуть рядом со своей машиной.

Фото: из архива «КП»

На 12 километре дороги Воронеж – Тамбов в Новоусманском районе 32-летний мужчина остановил свою «Ладу-Калину» и вышел из машины. При этом дверь автомобиля захлопнулась. И ключ от машины, и мобильник остались внутри. Мужчина стал махать руками, чтобы проезжавшие водители ему помогли. Но никто не останавливался.

К счастью, мимо проезжали патрулировавшие этот участок инспекторы ГИБДД - старший лейтенант Сергей Дмитриев и лейтенант Виталий Сердюков. Они остановили свою машину, вышли и выяснили, в чем дело. Потом, используя подручные средства, помогли мужчину открыть «Ладу». Он поблагодарил полицейских, без помощи которых вполне мог замерзнуть, и продолжил свой путь.