Гастролера, угнавшего машину в Воронеже, поймали в Краснодаре

Угонщика отправили в СИЗО. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли угон машины, случившийся в микрорайоне ВАИ на улице Туполева еще в марте 2020 года. Тогда 23-летний владелец «шестерки» написал заявление, что его автомобиль, припаркованный во дворе, ночью исчез. Вскоре «Жигули» нашли неподалеку. К огорчению хозяина, машина была сильно повреждена – угонщик врезался в столб и бросил «шестерку».

Недавно стражи порядка получили оперативную информацию, что к угону может быть причастен 27-летний житель Башкортостана. Его в итоге задержали в Краснодаре. В этом воронежским полицейским очень помогли коллеги из этого южного региона.

Житель Башкирии признался, что в тот вечер был пьян. Он заявил, что просто хотел покататься. Но не фигурально, а буквально доехал только до первого столба.

Угонщика отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы).