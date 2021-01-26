Стал известен еще один соперник воронежского «Факела» на втором турецком сборе

Олег Василенко первым турецким сбором "Факела" удовлетворен. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» договорились еще об одном спарринге на втором турецком сборе. После матча с хорошо знакомым ФК «Чертаново», который состоится 3 февраля, ровно через неделю – 10 февраля воронежскому клубу предстоит сыграть с казахским клубом «Кайсар». Команда из Кызылорды в элитной лиге своей страны идет на седьмом месте.

Напомним, 31 января «Факелу» предстоит сразу два матча: с клубом «Партизан Бардеев» из словацкой третьей лиги и ФК «Дукаджини» из Косово, тоже к лучшим командам своей крохотной страны не относящимся.

Полное расписание ближайших матчей "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

Тем временем главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел краткие итоги первого турецкого сбора:

- Нам повезло и с погодой, и с полями. Работой футболистов удовлетворен. Все выдержали тяжелые тренировки, которые проходили два раза в день. Однако на втором сборе потрудиться нужно будет еще больше. Ведь там тренировочные занятия уже будут чередоваться с играми.