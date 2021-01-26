В Ленинском районе Воронежа благоустроят 5 дворов

В Ленинском районе рассмотрели предложения по включению дворовых территорий и общественных пространств в список благоустройства на 2022 год. Напомним, с начала реализации программы по 2020 год в районе привели в цивилизованный вид 42 двора.

Основной перечень работ включает ремонт дворовых проездов, создание сетей наружного освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. Дополнительно при участии в софинансировании жителей (не менее 20%) возможны установка и ремонт детского и спортивного комплексов и оборудования, ремонт покрытия на детской игровой и спортивной площадке, установка и ремонт ограждения детской площадки; установка сушилок для белья, беседок; озеленение и посев газонов; устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений.

Жители заявили о своем желании участвовать в программе и готовности софинансирования. По данным управы, в 2021 году в рамках программы будут отремонтированы пять дворов в соответствии с ранее утвержденным перечнем. А на 2022 год готовятся уже 19 адресов.