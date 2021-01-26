В Воронеже«Ситилинк» оштрафовали на 100 тысяч за рекламу на радио

В январе 2020 года на радиостанции в Воронеже начали транслировать рекламу от компании «Ситилинк». В ней рассказывалось об акции «1000 товаров по рублю» в честь открытия нового магазина в Северном районе. Однако информации об условиях участия в акции в ролике не было. В частности, для этого потребителю требовалось приобрести несколько товаров на общую сумму от 1000 рублей.

Воронежское управление ФАС обнаружило в рекламе ООО «Ситилинк» нарушение закона «О рекламе» и подало иск в суд.

22 января 2021 года по итогам рассмотрения дела компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.