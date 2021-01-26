В Воронеже «Почту России» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за «ковидных» нарушений

Решение Центрального районного суда по штрафу в 100 тысяч рублей и после рассмотрения апелляции осталось неизменным. Фото: centralny.vrn.sudrf.ru

В Центральном районном суде Воронежа приняли решение о присуждении штрафа за нарушение требований профилактики коронавируса в отношении АО «Почта России».

Санитарные врачи еще в октябре 2020 года приходили на Главпочтамт на проспекте Революции, 25 с проверкой. Поводом стало заболевание коронавирусом одного из его работников.

Проверка показала, что в здании не был организован входной фильтр для сотрудников, и не проводили обеззараживание воздуха. В суде представители «Почты России» представили документы, что с 3 августа это отделение работает на дистанционном режиме. И меры предосторожности, несоблюдение которых ставили в вину, в этом случае не нужны.

Но сторона обвинения заявила, что не исключены экстренные вызовы людей на работу. А для этих случаев и должны быть предприняты меры безопасности.

Тем не менее с учетом всех обстоятельств штраф был вдвое меньше максимального – 100 тысяч рублей. Представители «Почты России» пытались обжаловать его в облсуде. Но и там слуги Фемиды не стали менять решение коллег из Центрального района.