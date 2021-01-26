В Воронежской области будут судить 19-летнего парня за хранение 150 тысяч фальшивых рублей

Богучарский районный суд решит судьбу 19-летнего жителя Ростовской области. Парню грозит до 8 лет лишения свободы. Его обвиняют в хранении и перевозке поддельных денег (часть 1 статьи 186 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2020 года на 741 километре автодороги М-4 «Дон» инспекторы оставили автомобиль «Мерседес V230». На это участке в Богучарском районе расположен стационарный пост ДПС.

В салоне иномарки и сидел 19-летний пассажир. Во время досмотра в кармане его брюк инспектор обнаружил сверток из 30 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 150 тысяч рублей. Молодой человек объяснил, что приобрел поддельные купюры в Московской области для дальнейшего сбыта.