Синоптики рассказали, сколько в Воронеже продлится оттепель

Слякоть продлится до конца рабочей недели. Фото: Алексей ФОКИН

Воронежские метеорологи сообщили, как долго продлится аномально теплая погода. Оказалось, что немного похолодает к концу недели.

- Впрочем, температура по-прежнему будет выше нормы, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – До 3-5 февраля погода будет такая: ночью легкий мороз – около -3 градусов, днем столбик термометра будет держаться около ноля. Впрочем, надо учесть, что на восточной границе нашей области проходит черта, разделяющая цепь циклонов и сибирский антициклон. В результате в части Борисоглебского и Поворинского районов, на которые еще продолжает оказывать влияние антициклон, погода существенно холоднее, чем в Воронеже, хотя и там морозы не сильные. Очень неодинакова по области и глубина снега. Если в Нижнедевицком районе его почти не осталось – всего 1 сантиметр, а в Воронеже – 10, то в Борисоглебском и Поворинском – 47 см.

Что касается ближайших дней, то в ночь на среду, 27 января, синоптики прогнозируют дождь и +1 градус. Днем потеплеет до +3. При этом дождь усилится.

Ночью в четверг, 28 января, при +2 градусах осадки также вероятны, но уже не такие мощные. Слабый дождь продолжится и днем. Чуть потеплеет – до +3 градусов.

В ночь на пятницу, 29 января, юго-восточный ветер сменится на южный. И наконец-то прекратится дождь, хотя по-прежнему будет пасмурно. Столбик термометра будет показывать +2. Днем осадки снова возможны, впрочем, небольшие. При этом подует сильный ветер – до 10-15 м/c. Температура будет колебаться вокруг привычных уже +3 градусов.

А вот ночью в субботу, 30 января, довольно резко похолодает. При -3 градусах пойдет уже не дождь, а снег. Днем южный ветер сменится на юго-западный. Потеплеет до нуля. Слабый снег продолжится.