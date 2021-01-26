В Воронеже в январе во время катания на горках травмировались 14 человек

С начала 2021 года медиков 6 раз вызывали в Воронежский центральный парк. Скорая помощь требовалась взрослым пациентам после катания на горках. С различными травмами их госпитализировали. Медицинская эвакуация также потребовалась ребенку, катавшемуся по снежным склонам в сквере «Дубрава». Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В тот же период, с 1 по 25 января 2021 года, зарегистрировано еще 7 вызовов скорой медицинской помощи к людям, получившим травмы разной степени тяжести на горке. Их них - три ребенка и четверо совершеннолетних горожан. Двоих детей доставили в стационар, такая же помощь потребовалась и всем взрослым.

Для сравнения в первые 25 дней 2020 года медиков скорой помощи лишь дважды вызывали к пациентам, получившим травмы на горке. Это был один ребенок и один взрослый. Оба тогда были доставлены в стационар. Таким образом, в этом году число происшествий выросло в 7 раз.