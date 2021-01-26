Воронежский лыжник взял «бронзу» на первенстве ЦФО

Ярослав Насонов (крайний справа) завоевал единственную медаль Воронежской области на первенстве ЦФО. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены успешно выступили на первенстве ЦФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Соревнования проходили в спорткомплексе «Подолино» в Ярославской области. В гонках участвовали 106 лыжников из 14 регионов Центральной России.

Наш лыжник Ярослав Насонов на дистанции 10 километров классическим стилем завоевал «бронзу». Он отстал от победителя гонки Ивана Кочеткова из Московской области на 20,7 секунды. Вторым стал его земляк Алексей Казанцев.

Четвертым в спринте стал еще один воронежский спортсмен, кандидат в мастера спорта Артем Орленко. Он дошел до финала. В решающей гонке Артем уступил всего лишь 0.58 секунды завоевавшему «бронзу» москвичу Арсению Власову.

- По итогам этих соревнований Артем Орленко и Ярослав Насонов отобрались на первенство России, которое пройдет с 9 по 14 марта в Сыктывкаре. Ярослав, кроме того, подает хорошие надежды на Спартакиаду учащихся, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков.