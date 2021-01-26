Чиновники рассказали о ходе капремонта кукольного театра в Воронеже

Ремонт начался в декабре. Фото: Кирилл Мишин

Региональный департамент культуры рассказал о ходе капремонта воронежского кукольного театра. По данным ведомства на 26 января, рабочие установили паспорт объекта строительства, оконные переплеты, покрыли большую часть крыши. Частично определили материалы для облицовки здания, однако какие конкретно не уточняется.

- И департаменты, и создатели, и общественность заинтересованы в том, чтобы качественно провести все необходимые ремонтно-строительные работы, сохранив архитектурный облик театра. Капремонт здания осуществляется под надлежащим контролем и с учетом общественного мнения, - добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре в городе возникли волнения по поводу начавшегося ремонта кукольного театра, в ходе работ подрядчик уничтожил лепной декор. Кроме того, стало известно, что фасад намерены «зашить» керамогранитом. Что, несомненно, лишило бы здание уникального облика и оригинальности.

Позже департамент культуры пообещал воронежцам сохранить исторический вид театра. На совещании в ведомстве решили создать рабочую группу для принятия оперативных решений по всем вопросам капремонта.

27 января замминистра культуры Ольга Ярилова планирует проинспектировать реконструкцию здания «Шута». Перед посещением объекта она встретится с губернатором.

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