Воронежский стрелок победил на первенстве России по стрельбе

Андрей Сезин победил в упорной борьбе. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский стрелок Андрей Сезин победил на первенстве России по пулевой стрельбе среди юниоров. Соревнования проходят в Ижевске с 22 по 30 января.

Андрей показал лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета. В финале в упорной борьбе он выиграл у мастера спорта Андрея Чиликова из Удмуртии 1,7 балла.

Андрей Сезин еще не завершил свои выступления на первенстве. Ему еще предстоит участвовать в соревнованиях смешанных пар в тандеме с Ульяной Повалюхиной.

- Ждем еще хороших результатов от наших воронежских спортсменов на этом первенстве. 24 января отстрелялись Илья Сергеев и Андрей Никитцев, это их первый старт и одновременно подготовка к Спартакиаде молодежи России. К сожалению, пока без медалей, еще есть над чем работать, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по пулевой стрельбе Александр Ордин.