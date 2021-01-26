В Воронежской области пьяный водитель воткнул отвертку в глаз 30-летнему инспектору ДПС

фото из архива "КП". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Калачеевском районе пьяный водитель воткнул отвертку в глаз сотруднику ДПС. Как сообщили в региональном ГУ МВД, произошло все 23 января в половину третьего дня на улице Степной в селе Заброды. Экипаж дорожно-патрульной службы заметил на обочине «Газель», водитель которого был явно пьян. Полицейские предложили 39-летнему местному жителю пройти медосвидетельствование на месте, в патрульном автомобиле «Лада Веста». Водитель согласился и проследовал в служебную машину. Сидя на переднем пассажирском сидении, он достал отвертку из кармана куртки и ударил автоинспектора в глаз.

- 30-летний сотрудник ДПС получил ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Сотрудника полиции госпитализировали в медицинское учреждение, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». За совершение подобного преступления может грозить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, освидетельствование подтвердило алкогольное опьянения у мужчины: 0,916 мг/литр в выдыхаемом воздухе. Его уже привлекли к административной ответственности по части 1 ст.12.8 КоАП РФ.