В Воронеже выступят участники телешоу «Большой балет»

Иван Негробов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеж приедут участники телепроекта «Большой балет». Победители и конкурсанты четвертого сезона известного телешоу дадут гала-концерт 16 и 17 февраля в рамках VI фестиваля «Воронежские звезды мирового балета», который в этом году приурочен к 60-летию театра оперы и балета.

В программу вечера включены самые яркие и запоминающиеся номера проекта «Большой балет» в исполнении победителей - солистов воронежской труппы Елизаветы Корнеевой и Ивана Негробова, а также Кристины Кочетовой и Алексея Михеева (Саратовский театр оперы и балета), Харуки Ямада и Эрдэма Сандакова (Бурятский театр оперы и балета имени Цыдынжапова), Анастасии Лебедик и Рината Бикмухаметова (театр оперы и балета Республики Коми).

Ведущие вечера - куратор проекта «Большой балет» Софья Гайдукова, хореограф проекта «Большой балет» Константин Матулевский, художественный руководитель Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин.