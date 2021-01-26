В течение двух дней в Воронеже будут сбои с теле и радиовещанием

27 и 28 января из-за профилактических работ на передающем оборудовании телевизионной башни в Воронеже телезрителей и радиослушателей ждут временные перерывы в трансляции. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Передатчики будут отключены с 10:25 до 16:00. Они транслируют цифровые пакты РТРС-1, РТРС-2. Это 20 цифровых телеканалов и аналоговые телеканалы СТС, ТНТ4, Ю-ТВ, Дисней, ЧЕ.

Кроме того, временно прервется вещание радиоканалов в FM и УКВ-диапазоне: Радио «Комсомольская правда», Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио.