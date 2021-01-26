За сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 383 человек

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области опубликовал данные по заболеваемости на утро 26 января. В этот день диагноз лабораторно подтвердился еще у 383 человек. С учетом новых заболевших общее количество случаев достигло 56324.

Выздоровел и выписан еще 221 пациент. К этому дню с болезнью справились 50654 жителя региона.

На 26 января скончались от коронавируса 22 пациента. В списке жертв болезни теперь 1749 человек.