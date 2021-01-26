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В Воронежской области опрокинулась машина скорой помощи: пострадала 81-летняя пассажирка

Молодой водитель не справился с управлением
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Таловском районе Воронежской области проводят проверку по поводу ДТП с машиной скорой помощи. Как установили инспекторы, в 21.30 понедельника, 25 января, автомобиль двигался по автодороге «М-4 «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» со стороны с.Орловка в направлении пгт.Таловая. В салоне кроме фельдшеров находилась 81-летняя пациентка. В какой-то момент 24-летний водитель спецтранспорта не справился с управлением и допустил съезд с дороги на левую обочину. Став неуправляемой, скорая помощь вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения различной степени тяжести, ее доставили в больницу.

ДТП