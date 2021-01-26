В Воронеже часть "Чижовских казарм" отдают в аренду за рубль

Мэрия Воронежа объявила о приеме заявок от желающих взять в аренду часть объекта культурного наследия регионального значения «Здание Офицерского клуба Романовской слободы», расположенное на улице Краснознаменной, 105.

Ранее управление по охране объектов культурного наследия признала, что постройка находится в неудовлетворительном состоянии. Мэрия рассчитывает, что арендатор приведет необходимые работы по сохранению здания "Чижовских казарм".

Прием заявок на аукцион стартует 27 января и завершится 17 марта. Минимальный начальный размер арендной платы составляет 1 рубль, без учета НДС и стоимости содержания и эксплуатации постройки. По условиям контракта, арендатор берет здание на 10 лет, а работы по сохранению объекта в соответствии с охранным обязательством будут проведены в течение семи лет.

В обязанности победителя аукциона вменяется выполнение всех требований к сохранению Объекта аренды в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в марте прошлого года мэрия пыталась тот же комплекс продать за 5 миллионов.