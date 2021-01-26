Воронежские госавтоинспекторы два дня будут усиленно контролировать пешеходные переходы

Акция пройдет 26 и 27 января Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

26 и 27 января сотрудники Госавтоинспекции проведут в Воронеже профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В этот период сотрудники полиции особое внимание уделят фиксации и предупреждению нарушений со стороны водителей и пешеходов: предоставление преимущества последним на «зебрах» и соблюдение ими правил при переходе дорог.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что при переходе проезжей части пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенными разметкой и знаками, как на нерегулируемых, так и на регулируемых пешеходных переходах при наличии соответствующего сигнала светофора.

В свою очередь, водитель при приближении к «зебре» обязан снизить скорость, а при необходимости – остановиться и пропустить человека, намеревающегося пересечь дорогу. Пешеход при этом должен убедиться, что водители его видят и пропускают!