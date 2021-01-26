Жительница Воронежа попала под колеса "Рено" в центре города

Вечером в понедельник, 25 января, при повороте налево с улицы Фридриха Энгельса на улицу Средне-Московскую 24-летнийц водитель «Рено Логан» сбил пешехода. 63-летняя местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы, прибывшая скорая помощь доставила ее в больницу.

По факту аварии в полиции начали проверку.

По данным ГУ МВД по Воронежской области за минувшие сутки в области зарегистрировано 117 ДТП, 90 из которых – на территории областного центра. В четырех авариях пострадали 4 человека.