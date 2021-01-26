В воронежской новостройке с огромными счетами за отопление демонтировали счетчик тепла

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Жильцы дома на улице Ломоносова, получившие в начале года многотысячные счета за отопление, обратились с заявлением прокуратуру.

- Управляющая компания почувствовала, что пахнет жареным, и перед проверкой жилинспекции демонтировала общедомовой счетчик тепла под предлогом его неисправности, - рассказал «Комсомолке» Олег Саушкин, один из собственников дома. - На момент начала отопительного сезона на нем уже были показания 1350 гигакалорий!

Именно этим, по мнению жильцов, и объясняются огромные суммы в квитанциях - по 20 – 30 тысяч.

Собственники квартир в доме также готовят заявление в полицию с просьбой провести проверку законности действий УК в отношении счетчика тепла.

- УК перерасчет проводить не собирается, говорят, что все начисления правильные, - продолжает Олег Саушкин. – Теперь они купили новый счетчик и намерены его установить.