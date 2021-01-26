В 2021 году на peaлизaцию регионального пpoeктa «Сохранение лесов» в Воронежской oблacти выделят 109 миллионов

Третий год в Воронежской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов». В 2020 году план лесовосстановления перевыполнили на 15,2%. 250,6 гектаров леса сверх нормы посадили, благодаря экологическим акциям «Сад памяти» и «Сохраним лес» в Давыдовском и Теллермановском лесничествах с участием Воронежского лесопожарного центра и арендаторов лесного фонда.

В ушедшем году парк подразделений Воронежского лесопожарного центра пополнился автомобилями с манипуляторами, тракторами, лесопосадочными машинами, кусторезами, пожарными автоцистернами и другой техникой на сумму 44,8 млн. рублей.

В новом году на реализацию проекта направят на треть больше прошлогоднего финансирования - 109,5 миллионов рублей.

Предстоит провести лесовосстановительные работы на площади 1634 гектара и заготовить 19 тонн семян лесных растений. На закупку техники и оборудования в этом году потратят 60,6 млн. рублей. На эти средства приобретут 19 колесных тракторов, 5 автоцистерн, плугов, культиваторов, пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей и другого оборудования. Готовятся документы на покупку автоцистерн, которые уже ждут в Павловском, Аннинском, Бобровском лесничествах.