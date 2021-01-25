В Воронеже ищут пропавшую Екатерину Быкову из Липецкой области

Фото – поисково-спасательный отряд «Черноземье»

Волонтеры просят помочь воронежцев, располагающих какой-либо информацией о пропавшей 17-летней Екатерине Быковой из Липецкой области. О ее судьбе ничего не известно с 11 января. Она пропала в первый день после новогодних праздников – ушла из дома около 22:00 понедельника.

Ориентировки ее опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». По некоторым данным, девушка может находиться в Воронеже. Здесь у нее нет родных, но, по информации, есть друзья.

Екатерине Быковой 17 лет. Ее рост 165 см. Из внешних данных – светлые волосы ниже плеч. В день исчезновения была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, серую шапку с помпоном, красную юбку, серый свитер и черные сапоги.

Все, кто располагает какой-либо информацией о ней, позвоните по телефонам 8-960-131-97-08 (волонтеры) или 112 (служба спасения).