В суд передали дело экс-следователя, из-за которой воронежца посадили на 11 лет

Следователь, засадившая на 11 лет в тюрьму воронежца, сама окажется на скамье подудимых Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Центральный районный суд поступило уголовное дело, фигурантом которого стала бывший воронежский следователь Надежда Мельситова. Ей предъявлено обвинение о фальсификации доказательств. В суде готовятся назначить первое заседание.

Бывшего следователя подозревают в двух эпизодах по ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств») и ч. 1 ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»). В тот момент, когда возбуждалось дело, а именно в 2019 году, она пошла на повышение и работала старшим следователем московской полиции.

Напомним, Мельситову силовики заподозрили в фальсификации доказательств по делу, расследованием которого она занималась. Как писали региональные СМИ, речь шла «о тяжком преступлении». В итоге за него на 11 лет в тюрьму отправили воронежца Максима Болтенкова. Его обвинили в похищении шести машин у автосалона. Ущерб составлял 16 млн рублей. Когда инциденты раскрылись, экс-следователь угодила на пять месяцев в следственный изолятор в Воронеже, а потом все время была под домашним арестом.