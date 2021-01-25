Умер от коронавируса настоятель храма в Воронежской области Василий Вылуск

В Воронежской области скончался клирик Воронежской епархии, настоятель храма Рождества Христова города Лиски протоиерей Василий Вылуск. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Он упокоился 24 января на 68-м году жизни. Об этом сообщила рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Протоиерей Василий Вылуск уроженец села Покровское Неклиновского района Ростовской области. Родился и вырос в семье священника. По окончании средней школы нес послушание алтарника в храме Илии пророка села Панино Добровского района Липецкой области. Окончил Московскую духовную семинарию.

Был рукоположен в сан диакона к Илиинскому храму села Панино в 1974 году. 27 ноября 1976 г. в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы города Воронежа епископом Ювеналием (Тарасовым) рукоположен в сан иерея.

За свою жизнь он нес пастырское служение на разных приходах Воронежско-Липецкой епархии. А 20 октября 1998 года был назначен настоятелем построенного им храма Рождества Христова в Лисках.

Ранее в регионе также от ковида скончался настоятель Никольского храма Бобровского района протоиерей Леонид Гришанов.