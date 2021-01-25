Суд утвердил решение о сносе кафе «Вермишель» в центре Воронежа

25 января арбитражный суд Центрального округа оставил постановление о сносе кафе «Вермишель» в центре Воронежа без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. В октябре 2020 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил освободить земельный участок площадью 178 кв. м на проспекте Революции.

Региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) уже давно борется за эту территорию. Кафе, как было сказано в заявлении, построили на участке объекта культурного наследия «Комплекс зданий губернской земской больницы с домовой церковью», а по закону этого было делать нельзя. Земля под «Вермишелью» находится в собственности Воронежской области. Она относится к территории городской клинической больницы № 2.

Суд в октябре обязал индивидуального предпринимателя, депутата Андрея Прытыкина за свой счет снести здание кафе площадью 146,9 кв. м на проспекте Революции у дома №10а, а заодно и веранду площадью 77 кв. м.

Однако в ноябре приостановили исполнение решения о сносе, так как юристы предпринимателя взялись оспаривать решение о сносе. Но, видимо, их аргументация не повлияла на судей.