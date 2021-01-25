В Воронежском области на ремонт моста через Хопер выделят 1,1 млрд рублей

В Борисоглебском районе Воронежской области капитально отремонтируют мост через реку Хопер. Это следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупки. Начальная стоимость контракта – 1,135 млрд рублей.

Сооружение является частью федеральной трассы Р-22 «Каспий». Мост расположен на 615 км. Заказчиком выступило «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства».

Открыть движение по обновленному мосту планируется осенью 2023 года.

Кроме того, на госзакупках размещен еще один контракт, начальная стоимость которого 30 млн рублей. Управление также ищет подрядчика на проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объекта.

В 2019 году дорожники ограничили движение по мосту до 40 км/ч. Кроме того, там сузили проезжую часть до двух полос (каждая по 3 м). Минимальная дистанция между автомобилями составляет 70 м, максимально допустимая масса одиночного транспортного средства не должна превышать 44 т.