В Воронеже могут раньше начать строительство Остужевской развязки

Фото: пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс».

Власти Воронежской области решили не дожидаться федеральных денег и начать подготовку к строительству Остужевской развязки. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства 25 января.

Губернатор Александр Гусев поручил мэрии проанализировать состав и сроки подготовительных работ. А также акцентировал внимание на то, чтобы инженерные сети на улице Остужева выносились, учитывая проведенный здесь ранее крупный дорожный ремонт.

– С одной стороны, устойчивость воронежской экономики позволяет начать работу над объектом до получения федерального финансирования. С другой, мы всегда должны помнить об удобстве для всех участников дорожного движения и, соответственно, о приемлемых сроках строительства», – пояснил глава региона.

Напомним, ранее Александр Гусев обсудил вопрос Остужевской развязки в Минтранс РФ. Там сейчас думают над выделением на объект денег.

Власти региона планировали начать работы в 2021 году. Проект уже есть, он прошел госэкспертизу. Но пока все упирается в нехватку средств.

Всего в строительстве три этапа. На первом реконструируют участок магистрали от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон». На втором – участок от транспортной развязки Северного моста на левобережном подходе до путепровода по улице Остужева, а на третьем – участок пересечения Остужева и железнодорожных путей.